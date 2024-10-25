Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 111 Hoàng Văn Thái, Khương Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Kiểm tra, theo dõi tính chính xác và kịp thời phát hiện các sai sót của các giao dịch chuyển khoản, thu, chi của công ty trên các tài khoản ngân hàng

- Phối hợp với bộ phận liên quan đến xử lý những sai sót liên quan đến thu, chi , giao dịch chuyển khoản ở tài khoản ngân hàng

- Kiểm tra, rà soát các phát sinh trong quá trình hoạt động giao dịch, chuyển khoản, thu chi của của công ty trên hệ thống ngân hàng để đảm bảo không có sai sót.

- Nắm bắt các số liệu dòng tiền gửi, rút,... của công ty ở các tài khoản ngân hàng để thông tin kịp thời đến kế toán trưởng và bộ phân liên quan

- Theo dõi sát sao công, nợ của công ty trong tài khoản ngân hàng.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

- Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc).

Yêu Cầu Công Việc

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, cẩn thận trong công việc.

- Sáng tạo, chủ động trong công việc.

Chấp nhận sinh viên mới ra trưởng

Cẩn thận, tỉ mỉ, có kinh nghiệm làm về kế toán là lợi thế

Sử dụng cơ bản wold, excel

Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Cung cấp bữa trưa, hướng dẫn học việc

- Nghỉ trưa từ 12h-14h hàng ngày, có chỗ ngủ nghỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

