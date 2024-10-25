Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

Kế toán ngân hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 111 Hoàng Văn Thái, Khương Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Kiểm tra, theo dõi tính chính xác và kịp thời phát hiện các sai sót của các giao dịch chuyển khoản, thu, chi của công ty trên các tài khoản ngân hàng
- Phối hợp với bộ phận liên quan đến xử lý những sai sót liên quan đến thu, chi , giao dịch chuyển khoản ở tài khoản ngân hàng
- Kiểm tra, rà soát các phát sinh trong quá trình hoạt động giao dịch, chuyển khoản, thu chi của của công ty trên hệ thống ngân hàng để đảm bảo không có sai sót.
- Nắm bắt các số liệu dòng tiền gửi, rút,... của công ty ở các tài khoản ngân hàng để thông tin kịp thời đến kế toán trưởng và bộ phân liên quan
- Theo dõi sát sao công, nợ của công ty trong tài khoản ngân hàng.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;
- Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc).

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, cẩn thận trong công việc.
- Sáng tạo, chủ động trong công việc.
Chấp nhận sinh viên mới ra trưởng Cẩn thận, tỉ mỉ, có kinh nghiệm làm về kế toán là lợi thế Sử dụng cơ bản wold, excel Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Chấp nhận sinh viên mới ra trưởng
Cẩn thận, tỉ mỉ, có kinh nghiệm làm về kế toán là lợi thế
Sử dụng cơ bản wold, excel
Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Cung cấp bữa trưa, hướng dẫn học việc
- Nghỉ trưa từ 12h-14h hàng ngày, có chỗ ngủ nghỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 115 Hoàng Văn Thái Khương Trung Thanh Xuân Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

