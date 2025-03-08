Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 dãy TT 5C KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ duyệt chi.

• Kiểm tra số dư tại thời điểm lập UNC để đảm bảo không thấu chi tài khoản.

• Lập ủy nhiệm chi chuyển khoản và trình ký theo đúng quy trình.

• Lập séc rút tiền mặt bổ sung quỹ Công ty theo yêu cầu.

• Lập hồ sơ đáo hạn, giải ngân các khoản vay ngắn và dài hạn.

• Làm thủ tục mở LC khi có nhu cầu

• Hạch toán tất cả các nghiệp vụ chuyển khoản, vay tín dụng, bảo lãnh phát sinh vào phần mềm kế toán.

• Hạch toán các báo có NH theo đúng tính chất và đối tượng các khoản thu trên tài khoản vào phần mềm kế toán.

• Đối chiếu thường xuyên và cuối tháng số phát sinh và số dư trên từng tài khoản giữa sổ kế toán của Công ty và sổ phụ tại ngân hàng, tập hợp lưu chứng từ ngân hàng.

• Phối kết hợp với các nhân viên trong phòng và các phòng ban khác để hoàn thành công việc chung.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán..

• Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên với vị trí tương đương

• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp

• Có kinh nghiệm và am hiểu sâu về nghiệp vụ kế toán và các phần hành kế toán.

• Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về các lĩnh vực chuyên môn liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 10 -15 (Thoả thuận theo năng lực)

• Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành,

• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, thưởng các ngày lễ tết trong năm,

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM

