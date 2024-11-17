Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tasco Mall, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến giao dịch với ngân hàng và các tổ chức tín dụng

Lập và theo dõi các khoản chi, thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác qua ngân hàng

Lập và theo dõi các khoản chi, thanh toán bằng tiền mặt

Lập kế hoạch thu, chi theo tuần, tháng

Kiểm tra chứng từ thu, chi (ngân hàng, tiền mặt) đảm bảo các khoản chi hợp lý, hợp lệ; nhập liệu vào phần mềm kế toán

Kiểm tra, theo dõi và tổng hợp các khoản tạm ứng

Kiểm tra, đối chiếu các khoản chi với ngân sách được duyệt hàng tháng, quý

Thực hiện một số công việc khác liên quan theo yêu cầu quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 22-35 tuổi

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán, Tài chính

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Ngân hàng, kế toán thanh toán ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhập khẩu, lĩnh vực kinh doanh, sửa chữa xe ô tô

Am hiểu về chế độ kế toán Việt Nam và các quy định về thuế.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Excel.

Khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực trong công việc với số lượng dữ liệu lớn.

Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, có thể làm việc độc lập và có nguyện vọng làm việc lâu dài.

Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương, thưởng các dịp lễ tết cạnh tranh, hấp dẫn.

• Bảo hiểm sức khỏe cá nhân.

• Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, văn minh và gắn kết cao.

• Thời gian làm việc linh hoạt, quản trị theo hiệu quả, hiệu suất công việc.

• Du lịch hè, team building hàng năm.

• Phụ cấp ăn trưa, gửi xe miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin