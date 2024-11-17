Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Tasco Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Kế toán ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tasco Mall, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến giao dịch với ngân hàng và các tổ chức tín dụng
Lập và theo dõi các khoản chi, thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác qua ngân hàng
Lập và theo dõi các khoản chi, thanh toán bằng tiền mặt
Lập kế hoạch thu, chi theo tuần, tháng
Kiểm tra chứng từ thu, chi (ngân hàng, tiền mặt) đảm bảo các khoản chi hợp lý, hợp lệ; nhập liệu vào phần mềm kế toán
Kiểm tra, theo dõi và tổng hợp các khoản tạm ứng
Kiểm tra, đối chiếu các khoản chi với ngân sách được duyệt hàng tháng, quý
Thực hiện một số công việc khác liên quan theo yêu cầu quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 22-35 tuổi
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán, Tài chính
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Ngân hàng, kế toán thanh toán ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhập khẩu, lĩnh vực kinh doanh, sửa chữa xe ô tô
Am hiểu về chế độ kế toán Việt Nam và các quy định về thuế.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Excel.
Khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực trong công việc với số lượng dữ liệu lớn.
Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, có thể làm việc độc lập và có nguyện vọng làm việc lâu dài.

Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương, thưởng các dịp lễ tết cạnh tranh, hấp dẫn.
• Bảo hiểm sức khỏe cá nhân.
• Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, văn minh và gắn kết cao.
• Thời gian làm việc linh hoạt, quản trị theo hiệu quả, hiệu suất công việc.
• Du lịch hè, team building hàng năm.
• Phụ cấp ăn trưa, gửi xe miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Toà Tasco, Phạm Hùng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

