Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Pentiger Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty TNHH Pentiger Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty TNHH Pentiger Việt Nam

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Pentiger Việt Nam

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: SH65, Khu Đô thị Rue De Charme, 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Tập hợp, xử lý, lưu trữ chứng từ; hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán của công ty liên tục có hệ thống theo đúng tính chất nghiệp vụ và tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam,
- Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ các đề nghị thanh toán của bộ phận (giá cả , các chi phí phát sinh...)
- Gửi debit, xuất hóa đơn cho khách hàng theo yêu cầu của từng khách.
- Định khoản các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán Fast accounting
- Công việc định kỳ hàng tuần, hàng tháng: rà soát tạm ứng, phải thu khác , phải trả khác, chốt báo cáo kinh doanh tháng của bộ phận
- Đối chiếu công nợ các khách hàng hàng và nhà cung cấp thường xuyên
- Phối hợp nhịp nhàng với các phòng ban khác để giải quyết những công việc chung của công ty
- Các công việc khác theo sự phân công của Cấp quản lý và Ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính ngân hàng, tài chính, kiểm toán,... và các chuyên ngành có liên quan khác

Tại Công ty TNHH Pentiger Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 12-14 triệu + thưởng theo hiệu quả kinh doanh của khối Kinh doanh (hàng quý), trung bình 1 tháng lương, tùy theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (thu nhập TB 12-13 triệu/tháng)
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp Luật sau thời gian thử việc
Khám sức khỏe định kì 1 năm/lần tại các đơn vị uy tín, định mức 3 triệu người/năm
Được cấp phát đồng phục công ty, định mức 5 triệu/người/năm
Du lịch trong nước, quốc tế tối thiểu 1 lần/năm (Đông Nam Á và Châu Á), phúc lợi hấp dẫn, trung bình 8.000.000 VNĐ-12.000.000 VNĐ/cá nhân
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn phòng làm việc chuẩn 4 sao, khu nghỉ ngơi và ngắm hoa
Được cấp máy tính, máy điện thoại bàn, trang thiết bị làm việc tiêu chuẩn
CBNV đi công tác trong nội thành và ngoại thành có xe đưa đón (taxi/ xe riêng công ty có lái: Kia Carnival Signature)
Công ty có khu pantry ăn trưa, tủ lạnh, cà phê, quầy bar, Lò vi sóng phục vụ CBNV công ty
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6, sáng thứ 7 trực luân phiên (làm việc 50% sáng thứ 7 trong tháng)
Nghỉ lễ, tết, theo quy định của nhà nước
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc luân phiên 50/50
Chế độ công tác phí hấp dẫn
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty và các chế độ hiếu hỉ,., thưởng tháng thứ 13 ++
Chế độ làm việc ưu đãi cho lao động nữ (con dưới 12 tháng, nghỉ nhẹ ngày đèn đỏ, thai sản,..)
CBNV được đăng kí làm online tại nhà hưởng 100% lương khi ốm đau, dịch bệnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pentiger Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Pentiger Việt Nam

Công ty TNHH Pentiger Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 404 - 405, Tòa nhà Hanoi Office, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

