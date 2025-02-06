Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH BEKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH BEKA
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thu nhập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, thu chi hàng ngày
Kiểm tra đối chiếu công nợ hàng ngày của công ty
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Theo dõi chi tiết từng khoản phải thu, phải trả theo từng mã khách hàng
Kiểm tra rà soát các chứng từ nhập xuất kho, đối chiếu số liệu nhập xuất
Phối hợp với kế toán thuế, xử lý các yêu cầu xuất nhập hóa đơn, lưu trữ hợp đồng, hóa đơn, chứng từ
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
Có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp ít nhất 1 năm.
Nhanh nhẹn, hòa đồng thái độ làm việc tích cực
Có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp ít nhất 1 năm.
Nhanh nhẹn, hòa đồng thái độ làm việc tích cực
Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH BEKA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ
BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của nhà nước
Các chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty: đào tạo công việc, thưởng ngày Tết, du lịch hàng năm ...
BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của nhà nước
Các chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty: đào tạo công việc, thưởng ngày Tết, du lịch hàng năm ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH BEKA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI