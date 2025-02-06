Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH BEKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thu nhập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, thu chi hàng ngày

Kiểm tra đối chiếu công nợ hàng ngày của công ty

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Theo dõi chi tiết từng khoản phải thu, phải trả theo từng mã khách hàng

Kiểm tra rà soát các chứng từ nhập xuất kho, đối chiếu số liệu nhập xuất

Phối hợp với kế toán thuế, xử lý các yêu cầu xuất nhập hóa đơn, lưu trữ hợp đồng, hóa đơn, chứng từ

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp ít nhất 1 năm.

Nhanh nhẹn, hòa đồng thái độ làm việc tích cực

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH BEKA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ

BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của nhà nước

Các chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty: đào tạo công việc, thưởng ngày Tết, du lịch hàng năm ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH BEKA

