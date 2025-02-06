Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NTK làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

- Kiểm tra và nhập chứng từ vào dữ liệu trên phần mềm Misa SME

- Kiểm tra, đối chiếu, thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp

- Theo dõi, báo cáo công nợ khách hàng

- Lập hợp đồng thi công

- Lập hồ sơ thanh toán công trình

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng

- Lập các báo cáo nội bộ khi có yêu cầu

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.