Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NTK làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NTK
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: C11
- 04 khu C khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Kiểm tra và nhập chứng từ vào dữ liệu trên phần mềm Misa SME
- Kiểm tra, đối chiếu, thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp
- Theo dõi, báo cáo công nợ khách hàng
- Lập hợp đồng thi công
- Lập hồ sơ thanh toán công trình
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng
- Lập các báo cáo nội bộ khi có yêu cầu
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 3 năm
- Thành thạo phần mềm kế toán Misa SME, nắm vững phân hệ giá thành công trình
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính
- Trung thực, cẩn thận, vui vẻ, hòa đồng
- Chủ động nắm bắt và thực hiện các công việc thuộc phạm vi phụ trách
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NTK Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 9-11 triệu tuỳ năng lực
Hưởng đầy đủ các chế độ: bảo hiểm xã hội, nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng lễ tết
Môi trường năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NTK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
