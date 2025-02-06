Tuyển Kế toán nội bộ VASA Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B08, TT18 Bạch Thái Bưởi, KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi thu chi, các khoản thanh toán, quản lý quỹ tiền mặt

Quản lý VPP, tài sản văn phòng, thư viện mẫu, vật tư,..

Báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu

Tính lương, chấm công

Lưu trữ giấy tờ văn thư

Theo dõi nhập xuất hàng hóa, làm báo cáo hàng tháng

Quản lý ký kết hợp đồng, thanh lý - lưu trữ theo dõi tiến trình hợp đồng

Hỗ trợ kế toán thuế: cung cấp và kiểm soát chứng từ thuế, theo dõi BHXH,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop làm việc

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel

Kinh nghiệm làm công việc liên quan kế toán hoặc đã học chuyên ngành kế toán

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần ham học hỏi

Tại VASA Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 6.500.000 - 8.000.000 + thưởng + phụ cấp ( Có thể deal lương; mức lương dựa theo kinh nghiệm)

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện

Hưởng đủ chế độ BHXH, du lịch, nghỉ phép,..

Xét duyệt tăng lương 6 tháng/lần

Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VASA Group

