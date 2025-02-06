Tuyển Kế toán nội bộ VASA Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại VASA Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B08, TT18 Bạch Thái Bưởi, KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi thu chi, các khoản thanh toán, quản lý quỹ tiền mặt
Quản lý VPP, tài sản văn phòng, thư viện mẫu, vật tư,..
Báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu
Tính lương, chấm công
Lưu trữ giấy tờ văn thư
Theo dõi nhập xuất hàng hóa, làm báo cáo hàng tháng
Quản lý ký kết hợp đồng, thanh lý - lưu trữ theo dõi tiến trình hợp đồng
Hỗ trợ kế toán thuế: cung cấp và kiểm soát chứng từ thuế, theo dõi BHXH,...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop làm việc
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel
Kinh nghiệm làm công việc liên quan kế toán hoặc đã học chuyên ngành kế toán
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần ham học hỏi
Tại VASA Group Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương khởi điểm: 6.500.000 - 8.000.000 + thưởng + phụ cấp ( Có thể deal lương; mức lương dựa theo kinh nghiệm)
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện
Hưởng đủ chế độ BHXH, du lịch, nghỉ phép,..
Xét duyệt tăng lương 6 tháng/lần
Cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VASA Group
