Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Kế toán quản trị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 613 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc soát xét, báo cáo kết quả kinh doanh các Công ty con định kỳ hàng tháng, lập báo cáo tổng hợp KQKD và các báo cáo liên quan đến hoạt động quản trị.
Đánh giá các yếu tố làm ảnh hưởng đến HĐKD của các đơn vị thành viên hàng tháng, tham mưu tới cấp trên các vấn đề liên quan.
Lập các báo cáo tổng hợp hằng ngày / tuần / tháng theo sự phân công của Kế toán trưởng
Công việc chi tiết:
Thực hiện soát xét BCTC các đơn vị thành viên, công ty con định kỳ tại BCTC hàng Tháng/Quý/Năm, có phân tích đánh giá và tham mưu các yếu tố ảnh hưởng tới KQKD của đơn vị đến Kế toán trưởng.
Theo dõi, tổng hợp báo cáo về số dư nợ vay, báo cáo tình hình tài chính, tín dụng các đơn vị con.
Theo dõi, tổng hợp báo cáo chi tiết doanh thu bán hàng các công ty con định kỳ hàng tháng.
Theo dõi, phân tích chi phí phát sinh tại các công ty con, so sánh đánh giá với kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt. Kiểm soát các chi phí bất hợp lý, đề xuất các phương án tiết giảm chi phí hiệu quả.
Lập báo cáo thực hiện thu chi định kỳ hàng Tháng/Quý/Năm, so sánh với kế hoạch được duyệt.
Thực hiện các báo cáo tuần/tháng liên quan đến hoạt động TCKT và quản trị số liệu.
Hỗ trợ kiểm toán độc lập hàng năm, kiểm tra Thuế, thanh tra, quyết toán Thuế tại các đơn vị thành viên, phát hiện và báo cáo kịp thời cho cấp trên các nghiệp vụ phát sinh trái với quy định luật Thuế.
Thực hiện các công việc và báo cáo khác theo theo yêu cầu của cấp trên.
Thời gian & Địa điểm làm việc:
Địa điểm: 613 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, TP.HCM
Thời gian:8h00 – 12h00, Buổi chiều: 13h00 – 17h00 (Từ thứ 2 - Sáng thứ 7)
Thời gian:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán Tài chính
Anh Văn giao tiếp cơ bản
Thành thạo MS Office
Có 2 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, quy định về thuế, kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu.
Tính chính xác trong công việc.
Trung thực, siêng năng, cầu tiến
Khả năng chịu áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi: Theo quy định Công ty
Ngày nghỉ: Theo quy định Công ty
Lương: Cạnh tranh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

