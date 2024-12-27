Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Thái Bình thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: Lô C, cụm CN Quỳnh Côi, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình, Quỳnh Phụ, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà xưởng (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ).

Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp.

Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản, ...

Công tác quản lý Kho

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kế toán sản xuất từ 1 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực sx nước giặt, chất tẩy rửa tiêu dùng

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Chính xác, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 15 triệu

Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch )

Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...;

Thưởng tết theo hoạt động kinh doanh của công ty

Phúc lợi: trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...;

Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;

Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin