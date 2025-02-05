Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ QUANG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12A, tòa nhà văn phòng Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi các hợp đồng thanh toán của các phòng ban, nhà cung cấp, nhận và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ thanh toán từ các phòng ban và nhà cung cấp chuyển qua

Hoàn thiện hồ sơ thanh toán và hoàn thành quá trình thanh toán.

Theo dõi các khoản thu chi tiền mặt, qua tài khoản ngân hàng,đối chiếu số dư thực tế sổ sách với quỹ, ngân hàng,cuối tháng chốt số dư tài khoản với ngân hàng.

Theo dõi chi tiết công nợ cho từng nhân viên, nhà cung cấp,từng đối tượng ,cho từng dự án.

Theo dõi hợp đồng của nhà cung cấp theo từng dự án

Hạch toán báo nợ và báo có kịp thời lên hệ thống phần mềm, phối hợp với ngân hàng lấy sổ phụ đối chiếu với số dư trên tài khoản.

Cung cấp kịp thời những thông tin và tình hình công nợ, phải thu, phải trả và tình hình thanh toán công nợ và sử dụng vốn cho kế toán trưởng.

Báo cáo kịp thời tới cấp trưởng phòng ban liên quan công nợ phải trả phải thu chi tiết cho từng dự án

Báo cáo định kỳ tuần tháng/ quý/năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của kế toán trưởng

Tập hợp hồ sơ công nợ cho các nhà cung cấp, công tác phí của các phòng ban, lên kế hoạch dòng tiền báo cáo cho kế toán trưởng lên kế hoạch thanh toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của kế toán trưởng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về công tác kế toán thanh, quyết toán tại các nhà thầu xây dựng

Am hiểu về Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực Kế toán, thuế.

Am hiểu về lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý dự án.

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint ...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ QUANG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Từ 12 – 15 triệu tùy theo năng lực.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và theo đúng quy định của Luật

Thưởng tất cả các dịp lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty, lương tháng 13.

Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay

Địa điểm làm việc: Tầng 18 Tòa Viwaseen – 48 Tố Hữu – Trung Văn – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ QUANG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.