Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Cáp điện Hanaka Korea làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty Cổ phần Cáp điện Hanaka Korea
- Bắc Ninh:
- KCN Hanaka, Đồng Nguyên, Từ Sơn,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Lâp bảng kê thanh toán trả khách hàng, lập UNC chuyển tiền thanh toán trả khách hàng.
- Lập bảng kê trả tiền cho khách hàng, lập UNC chuyển tiền, hạch toán và làm báo cáo tiền hàng ngày.
- Hạch toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn
- Thực hiện các giao dịch khác với ngân hàng như chuyển UNC, phát hành bảo lãnh ( Cập nhật thường xuyên các khoản tiền gửi, các khoản tiền khách hàng trả).
- Phối kết hợp với các nhân viên trong phòng và các phòng ban khác để hoàn thành công việc chung
- Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm yêu cầu: Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Trình độ Tin học: Sử dụng thành thạo tin học Văn Phòng Word, excel, powerpoint.
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày vấn đề, thương thảo: Rõ ràng, mạch lạc, tự tin, trình bày tốt và logic.
- Yêu cầu kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm (khi có yêu cầu).
Tại Công ty Cổ phần Cáp điện Hanaka Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương tháng 13 theo kết quả sản xuất kinh doanh
Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái
Cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Cáp điện Hanaka Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
