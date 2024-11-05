Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Theo dõi thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Theo dõi tạm ứng nhân viên

Theo dõi việc xuất hóa đơn tuân thủ đúng quy định luật thuế

Theo dõi việc thanh toán công nợ, đối chiều công nợ NCC, khách hàng

Theo dõi nhập xuất kho hàng hóa

Lập Tờ khai, Báo cáo Thuế

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Có 1-2năm kinh nghiệm kế toán ở vị trí tương đương

Cẩn thận; Quyết đoán trong công việc

Sử dụng Excel khá

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm SAPlà một lợi thế

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Thực phẩm & Đồ uống

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội