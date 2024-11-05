Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- H18

- H19 Ngõ 68 Trung Kính, Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Theo dõi thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
Theo dõi tạm ứng nhân viên
Theo dõi việc xuất hóa đơn tuân thủ đúng quy định luật thuế
Theo dõi việc thanh toán công nợ, đối chiều công nợ NCC, khách hàng
Theo dõi nhập xuất kho hàng hóa
Lập Tờ khai, Báo cáo Thuế
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Thực phẩm & Đồ uống
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1-2năm kinh nghiệm kế toán ở vị trí tương đương
Cẩn thận; Quyết đoán trong công việc
Sử dụng Excel khá
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm SAPlà một lợi thế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô H18-H19, ngõ 130 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

