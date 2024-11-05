Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
- H19 Ngõ 68 Trung Kính, Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Theo dõi thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
Theo dõi tạm ứng nhân viên
Theo dõi việc xuất hóa đơn tuân thủ đúng quy định luật thuế
Theo dõi việc thanh toán công nợ, đối chiều công nợ NCC, khách hàng
Theo dõi nhập xuất kho hàng hóa
Lập Tờ khai, Báo cáo Thuế
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Có 1-2năm kinh nghiệm kế toán ở vị trí tương đương
Cẩn thận; Quyết đoán trong công việc
Sử dụng Excel khá
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm SAPlà một lợi thế
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Thực phẩm & Đồ uống
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1-2năm kinh nghiệm kế toán ở vị trí tương đương
Sử dụng Excel khá
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm SAPlà một lợi thế
Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
