Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GMG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GMG
- Hà Nội: B46, 19A và19B, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Theo dõi tình hình thu chi của nhà hàng
Theo dõi đối chiếu công nợ, khách hàng, phải thu phải trả nhà hàng
Tính lương, chấm công nhân viên
Xuất hóa đơn trên phần mềm
Kiểm tra rà soát hóa đơn đầu vào, đầu ra
Lập nộp tờ khai GTGT, thuế TNCN, Thuế TNDN hàng quý làm BCTC cuối năm
Lập nộp các BCQT nội bộ theo yêu cầu của BLĐ công ty
Làm các thủ tục, chế độ liên quan đến BHXH
Làm báo cáo gửi BGĐ công ty và quản lý
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, cẩn thận
Chủ động trong công việc
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán các trường kinh tế
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GMG Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Đóng BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc
Địa điểm làm việc: Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội
Được hưởng các chế độ nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ, lễ tết..
Thời gian làm việc : Từ 8h-17h từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GMG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
