Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GMG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B46, 19A và19B, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Theo dõi tình hình thu chi của nhà hàng

Theo dõi đối chiếu công nợ, khách hàng, phải thu phải trả nhà hàng

Tính lương, chấm công nhân viên

Xuất hóa đơn trên phần mềm

Kiểm tra rà soát hóa đơn đầu vào, đầu ra

Lập nộp tờ khai GTGT, thuế TNCN, Thuế TNDN hàng quý làm BCTC cuối năm

Lập nộp các BCQT nội bộ theo yêu cầu của BLĐ công ty

Làm các thủ tục, chế độ liên quan đến BHXH

Làm báo cáo gửi BGĐ công ty và quản lý

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Chăm chỉ, cẩn thận

Chủ động trong công việc

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán các trường kinh tế

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GMG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9-12tr + phụ cấp + ăn ca

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Đóng BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc

Địa điểm làm việc: Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội

Được hưởng các chế độ nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ, lễ tết..

Thời gian làm việc : Từ 8h-17h từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GMG

