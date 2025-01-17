Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 ngách 58 Ngõ 603 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập và nộp báo cáo thuế theo tháng, quý, năm
- Đảm bảo các báo cáo thuế được lập đầy đủ, chính xác và nộp đúng hạn cho cơ quan thuế.
- Kê khai thuế và quyết toán thuế: Thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng tháng/quý.
- Làm các thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế hàng năm.
- Đảm bảo tính chính xác và hợp lý của các số liệu thuế trên báo cáo tài chính.
- Đại diện làm việc với cơ quan thuế: Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra hoặc khi công ty cần giải trình các vấn đề liên quan đến thuế.
- Tư vấn và hỗ trợ về thuế, Cập nhật các quy định pháp luật về thuế:
- Hỗ trợ các công việc kế toán nội bộ khác

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 25 - 35 tuổi;
- Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán – hệ chính quy
- Tin học: thành thạo MS Office: Word, Excel, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA.
- Có kiến thức chuyên môn tốt về xử lý các nghiệp vụ phát sinh chuyên môn, có kinh nghiệm quyết toán thuế.
- Có kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm tốt
- Nhiệt huyết, trung thực, có trách nhiệm cao, chịu được áp lực.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
- Thu nhập: Lương từ 12 – 15 tr + Thưởng tháng. Ăn trưa tại Công ty.
- Thưởng năm từ 1 đến 3 tháng lương, chế độ xét tăng lương 6 tháng/lần
- Đội ngũ nhân sự trẻ, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ nhau, du lịch 1 năm/lần, teambuilding hàng năm, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc

Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 ngách 58 ngõ 603 lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

