Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 ngách 58 Ngõ 603 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập và nộp báo cáo thuế theo tháng, quý, năm

- Đảm bảo các báo cáo thuế được lập đầy đủ, chính xác và nộp đúng hạn cho cơ quan thuế.

- Kê khai thuế và quyết toán thuế: Thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng tháng/quý.

- Làm các thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế hàng năm.

- Đảm bảo tính chính xác và hợp lý của các số liệu thuế trên báo cáo tài chính.

- Đại diện làm việc với cơ quan thuế: Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra hoặc khi công ty cần giải trình các vấn đề liên quan đến thuế.

- Tư vấn và hỗ trợ về thuế, Cập nhật các quy định pháp luật về thuế:

- Hỗ trợ các công việc kế toán nội bộ khác

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 25 - 35 tuổi;

- Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán – hệ chính quy

- Tin học: thành thạo MS Office: Word, Excel, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA.

- Có kiến thức chuyên môn tốt về xử lý các nghiệp vụ phát sinh chuyên môn, có kinh nghiệm quyết toán thuế.

- Có kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm tốt

- Nhiệt huyết, trung thực, có trách nhiệm cao, chịu được áp lực.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.

- Thu nhập: Lương từ 12 – 15 tr + Thưởng tháng. Ăn trưa tại Công ty.

- Thưởng năm từ 1 đến 3 tháng lương, chế độ xét tăng lương 6 tháng/lần

- Đội ngũ nhân sự trẻ, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ nhau, du lịch 1 năm/lần, teambuilding hàng năm, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc

