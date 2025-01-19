Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 34T, Đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Hạch toán hóa đơn trên phần mềm

Cập nhật chứng từ, hạch toán kế toán

Làm báo cáo thuế quý, BCTC năm, báo cáo tư vấn hàng tháng

Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm khi có yêu cầu

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Có chứng chỉ kế toán thuế

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên

Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương up to 30,000,000 VNĐ

Đóng BHXH theo quy định của luật lao động

Thưởng các dịp lễ, tết đầy đủ

Du lịch cùng công ty và các hoạt động teambuilding

Cơ hội làm việc và thăng tiến rõ ràng.

Sếp vui tính, đồng nghiệp trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

