Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ Phần Datyso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 244 Phố Thú Y, Đức Thượng, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lập tờ khai thuế, nộp thuế và giấy tờ cần thiết.

- Hoàn thành báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo nhu cầu của giám đốc doanh nghiệp.

- Đánh giá và nghiên cứu và các vấn đề về thuế để tìm ra giải pháp.

- Quản lý và lưu giữ cơ sở dữ liệu thuế của doanh nghiệp.

- Đề xuất các chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

- Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để kê khai và nộp thuế.

- Xác định thuế được khấu trừ và đề xuất giải pháp gia tăng lợi nhuận.

- Theo dõi xu hướng ngành và các thay đổi liên quan đến thuế.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm. Ứng viên có kinh nghiệm về thuế.

-Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán.

-Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, phần mềm kế toán.

-Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.

-Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

-Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực.

Tại Công ty Cổ Phần Datyso Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10.000.000đ - 12.000.000đ tuỳ năng lực + Ăn trưa

- Trả lương vào mồng 10 hàng tháng.

- Thời gian thử việc: 02 tháng

- Thời gian làm việc: Sáng 07h45 – 11h45; chiều: 13h15’ – 17h15’

- Làm việc: Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, nghỉ CN.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

- Các chế độ và quyền lợi khác: Theo quy định thực tế của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Datyso Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.