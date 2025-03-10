Tuyển Kế toán thuế RSM Việt Nam - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Discovery Complex Building, 302 Cầu Giấy,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp thực hiện các cuộc dịch vụ tư vấn thuế và kế toán dưới sự giám sát của Manager & Senior - dịch vụ Thuế & Tư vấn;

Phát triển bản thân theo Lộ trình phát triển nghề nghiệp của RSM Việt Nam;

Xây dựng hệ giá trị bản thân phù hợp với văn hóa của RSM Việt Nam;

Xây dựng và phát triển tốt các quan hệ khách hàng và nhận diện các cơ hội cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, luật;

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm tư vấn thuế, kế toán hoặc kiểm toán (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tư vấn thuế tại công ty nằm trong Top 10 công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam);

Ưu tiên những ứng viên có chứng chỉ ACCA, CPA Úc hoặc bằng Master nước ngoài; có kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp FDI;

Có khả năng viết và nói thành thạo tiếng Anh;

Có các tố chất lãnh đạo và mong muốn trở thành lãnh đạo trong tương lai;

Có khả năng giao tiếp và trình bày tốt; có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý hiệu quả các hợp đồng dịch vụ;

Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

Sẵn sàng đi công tác nếu cần;

Tại RSM Việt Nam - CN Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức offer lương hấp dẫn và được tăng lương hàng năm dựa trên kết quả đánh giá nhân viên 6 tháng/lần;

Các khoản thưởng bao gồm: thưởng kết quả kinh doanh phòng, thưởng kết quả chất lượng công việc, thưởng sáng kiến đổi mới sáng tạo, thưởng thâm niên, thưởng tuân thủ kỷ luật...; thưởng lễ tết, sinh nhật;

Chương trình chăm sóc nhân viên (Care & Share Program)

Đi du lịch trong hoặc ngoài nước 1-2 lần/năm;

Hưởng 13 ngày phép/năm, BHYT, BHXH, BHTN;

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân cho nhân viên có thành tích tốt trong công việc;

Các hoạt động, sự kiện nội bộ nổi bật: Ngày Quốc tế Phụ nữ, Tổng kết bán niên, Tiệc Giáng sinh, Tiệc đầu năm ...;

Đào tạo và phát triển bản thân: được tài trợ 100% chi phí cho các chương trình đào tạo phục vụ mục đích phát triển nghề nghiệp tư vấn thuế;

Chúng tôi coi con người là tài sản quan trọng nhất. Do đó, RSM Việt Nam xây dựng chế độ lương, thưởng và phúc lợi để đãi ngộ bạn dựa trên kết quả công việc, khả năng phát triển năng lực và văn hóa doanh nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ bạn cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại RSM Việt Nam - CN Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin