Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 101 Láng Hạ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý thuế:

Tính toán và lập báo cáo thuế định kỳ (VAT, thuế TNDN, thuế TNCN…).

Đảm bảo các báo cáo thuế được nộp đúng hạn và tuân thủ quy định của pháp luật.

Tư vấn cho các phòng ban về các vấn đề liên quan đến thuế và kế toán thuế

Lập báo cáo tài chính:

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm cho trung tâm.

Đảm bảo các báo cáo tài chính phù hợp với chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Kiểm tra các khoản thu, chi, và công nợ của trung tâm để đảm bảo tính chính xác trong các báo cáo.

Kiểm tra và lưu trữ chứng từ:

Kiểm tra và đối chiếu các hóa đơn, chứng từ kế toán.

Lưu trữ và quản lý chứng từ thuế, tài liệu liên quan đến kế toán và thuế.

Hỗ trợ kiểm toán và thanh tra thuế:

Cung cấp tài liệu và phối hợp với cơ quan thuế trong các đợt thanh tra, kiểm tra thuế.

Làm việc với kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán tài chính của trung tâm.

Cập nhật quy định thuế mới:

Theo dõi và nắm bắt các thay đổi về chính sách, quy định thuế của Nhà nước.

Đảm bảo việc áp dụng các quy định thuế mới vào công việc kế toán của trung tâm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các ngành liên quan.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng hoặc Kế toán thuế là một lợi thế.

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các trung tâm giáo dục, tổ chức giáo dục.

Am hiểu các quy định pháp luật về thuế, kế toán và tài chính.

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và các công cụ văn phòng (Excel, Word).

Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận (theo năng lực).

Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Được đào tạo thêm về nghiệp vụ và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.