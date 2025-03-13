Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa B11D Nam Trung Yên, Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán, báo cáo thuế.- Lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Tổng hợp, thống kê, cung cấp các số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho Cơ quan Thuế, Kiểm toán.

- Thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của Phụ trách Phòng

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Có ít nhất 3 - 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Thái độ làm việc: Chủ động, chuyên nghiệp, nghiêm túc, siêng năng, nhanh nhẹn.

- Số lượng: 01 người

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 13-15tr (Tùy theo năng lực)

- Lương tháng 13, thưởng dự án, thường kết quả kinh doanh theo lộ trình.

- Quà tặng vào dịp Lễ, Tết.

- Du lịch nghỉ dưỡng

- Chương trình phúc lợi đặc biệt theo thâm niên làm việc.

- Nhân sự trẻ, môi trường năng động và hay tổ chức vui chơi

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa B11D Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30)

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 ( Làm việc thứ 7 cách tuần)

Nghỉ trưa ( 12h00 -13h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin