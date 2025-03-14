Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Đại Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Đại Phú Mỹ Hưng
- Hà Nội: Tòa nhà văn phòng Mipec (số 229 Tây Sơn), Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, lập BCTC, quyết toán thuế TNDN, TNCN…
Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế và giải trình số liệu trong phạm vi công việc.
Tập hợp hóa đơn đầu vào, đầu ra.
Tính giá thành - Lập báo cáo tài chính theo quy định.
Xử lý và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn, hạch toán phần mềm Misa.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban giám đốc.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
Đã từng quyết toán, làm việc với cơ quan thuế.
Sử dụng thành thạo Misa, word, excel.
Tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Đại Phú Mỹ Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH.
Tham gia các hoạt động của Công ty: Teambuilding, YEP,…
Lương thưởng rõ ràng theo năng lực, thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Đại Phú Mỹ Hưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
