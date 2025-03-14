Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Đại Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà văn phòng Mipec (số 229 Tây Sơn), Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, lập BCTC, quyết toán thuế TNDN, TNCN…

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế và giải trình số liệu trong phạm vi công việc.

Tập hợp hóa đơn đầu vào, đầu ra.

Tính giá thành - Lập báo cáo tài chính theo quy định.

Xử lý và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn, hạch toán phần mềm Misa.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh kế toán thuế, kế toán tổng hợp tối thiêu 3 năm.

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.

Đã từng quyết toán, làm việc với cơ quan thuế.

Sử dụng thành thạo Misa, word, excel.

Quyền Lợi

Mức lương 12-14tr.

Tham gia BHXH.

Tham gia các hoạt động của Công ty: Teambuilding, YEP,…

Lương thưởng rõ ràng theo năng lực, thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển

