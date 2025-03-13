Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH AGRI VMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thu thập, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán.

Hạch toán chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Xuất hóa đơn GTGT theo quy định.

Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN... đúng hạn.

Làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.

Cập nhật và nắm bắt chính sách thuế mới nhất, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Thuế hoặc tương đương.

Am hiểu pháp luật về thuế và Luật Doanh nghiệp.

Thái độ tích cực, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm & tinh thần học hỏi cao.

Có đạo đức nghề nghiệp, làm việc nhóm tốt.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng & phần mềm kế toán Amis.

Tại CÔNG TY TNHH AGRI VMA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 15 triệu/tháng, xứng đáng với năng lực và đóng góp (thỏa thuận)

Lương tháng 13 + tăng lương định kỳ theo năng lực

Thưởng các ngày sinh nhật, Lễ/Tết trong năm

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT,...) & các phúc lợi khác theo quy định công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao

Du lịch & team-building ít nhất 1 lần/năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AGRI VMA

