Tuyển Kế toán thuế CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Xuất hóa đơn đầu ra, nắm chắc và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn;

Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ đầu vào và hạch toán trên phần mềm kế toán;

Hạch toán ghi nhận chi phí;

Theo dõi, kê khai các khoản thuế được phân công;

Sắp xếp, bổ sung, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định;

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách của Luật thuế có liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

Hoàn thành báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo nhu cầu của giám đốc doanh nghiệp;

Đánh giá và nghiên cứu và các vấn đề về thuế để tìm ra giải pháp;

Đề xuất các chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu kinh doanh;

Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để kê khai và nộp thuế;