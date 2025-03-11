Tuyển Kế toán thuế CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG
- Hà Nội: Số 4 ngõ 102 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Xuất hóa đơn đầu ra, nắm chắc và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn;
Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ đầu vào và hạch toán trên phần mềm kế toán;
Hạch toán ghi nhận chi phí;
Theo dõi, kê khai các khoản thuế được phân công;
Sắp xếp, bổ sung, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định;
Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách của Luật thuế có liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.
Hoàn thành báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo nhu cầu của giám đốc doanh nghiệp;
Đánh giá và nghiên cứu và các vấn đề về thuế để tìm ra giải pháp;
Đề xuất các chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu kinh doanh;
Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để kê khai và nộp thuế;
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm kinh nghiệm và ít nhất đã tham gia 1 – 2 lần quyết toán thuế.
Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
