Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Đại Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà văn phòng Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Đống Đa

- Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, lập BCTC, quyết toán thuế TNDN, TNCN và thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế và giải quyết số liệu trong phạm vi công việc, đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách của cơ quan thuế.

- Tập hợp hóa đơn đầu vào, đầu ra, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin.

- Xử lý và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn, hạch toán phần mềm Misa.

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc ngành liên quan khác.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, đặc biệt là kinh nghiệm trong việc lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, lập BCTC, quyết toán thuế TNDN, TNCN.

- Ưu tiên ứng viên đã từng quyết toán hoặc làm việc với cơ quan thuế.

- Sử dụng thành thạo Misa, word, excel.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Đại Phú Mỹ Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 13.000.000-15.000.000

- Lương tháng thứ 13, thưởng lễ, tết

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Cung cấp chế độ nghỉ phép hàng năm, bao gồm 12 ngày nghỉ phép có lương và các ngày lễ theo quy định.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo và phát triển nghề nghiệp để nâng cao kỹ năng và kiến thức.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, với các hoạt động teambuilding, du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Đại Phú Mỹ Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin