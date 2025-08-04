Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hạch toán thu chi, đề nghị thanh toán, hoàn ứng;
Hạch toán hóa đơn đầu vào;
Bảng kê, hạch toán và kết chuyển Doanh thu - Giá vốn;
Lên bảng kê Thuế GTGT đầu vào, đầu ra;
Chốt công nợ 131-331 hàng tháng;
Nhận, lưu trữ và hoàn thiện chứng từ;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán trở lên;
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
Khả năng làm việc trong một nhóm và quản lý nhóm, linh động, khả năng làm việc trong những môi trường khác nhau và dưới áp lực công việc;
Sử dụng thành thạo Word, Excel;
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, trung thực, cẩn thận, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận: 8-10 triệu.
Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau…
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.
Có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO

CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP làm việc: MCV Complex – Lô B7, Đường 19A, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Quận 7, TP HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

