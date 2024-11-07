Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Kế toán thuế

-Lưu trữ chứng từ khoa học. Hạch toán chứng từ, hóa đơn

-Làm việc với ngân hàng, khai báo bhxh

-Theo dõi, quản lý công nợ.

-Tính lương, chấm công nhân viên

-Kê khai báo cáo thuế quý, lên được BCTC (điểm cộng)

-Có khả năng làm việc độc lập.

-Làm việc từ 8h đến 17h30, nghỉ trưa 12-13h30, từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệm chuyên ngành kế toán.

-Sử dụng thành tạo excel, phần mềm.Có trách nhiệm trong công việc, gắn bó với Công ty lâu dài.

-Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Quyền Lợi

- Lương: thỏa thuận theo năng lực, khi phỏng vấn

-Thưởng ngày lễ, tết. Đóng BHXH sau thời gian thử việc.

- Môi trường làm việc thân thiện

