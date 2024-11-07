Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI LÂM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI LÂM

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI LÂM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Lưu trữ chứng từ khoa học. Hạch toán chứng từ, hóa đơn
-Làm việc với ngân hàng, khai báo bhxh
-Theo dõi, quản lý công nợ.
-Tính lương, chấm công nhân viên
-Kê khai báo cáo thuế quý, lên được BCTC (điểm cộng)
-Có khả năng làm việc độc lập.
-Làm việc từ 8h đến 17h30, nghỉ trưa 12-13h30, từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệm chuyên ngành kế toán.
-Sử dụng thành tạo excel, phần mềm.Có trách nhiệm trong công việc, gắn bó với Công ty lâu dài.
-Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực, khi phỏng vấn
-Thưởng ngày lễ, tết. Đóng BHXH sau thời gian thử việc.
- Môi trường làm việc thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI LÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI LÂM

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI LÂM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 138, phố Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

