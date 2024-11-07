Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI LÂM
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
-Lưu trữ chứng từ khoa học. Hạch toán chứng từ, hóa đơn
-Làm việc với ngân hàng, khai báo bhxh
-Theo dõi, quản lý công nợ.
-Tính lương, chấm công nhân viên
-Kê khai báo cáo thuế quý, lên được BCTC (điểm cộng)
-Có khả năng làm việc độc lập.
-Làm việc từ 8h đến 17h30, nghỉ trưa 12-13h30, từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Sử dụng thành tạo excel, phần mềm.Có trách nhiệm trong công việc, gắn bó với Công ty lâu dài.
-Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI LÂM Thì Được Hưởng Những Gì
-Thưởng ngày lễ, tết. Đóng BHXH sau thời gian thử việc.
- Môi trường làm việc thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI LÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
