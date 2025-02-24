Tuyển Kế toán thuế Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 22 Chung Thị Minh, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Từ 8 Triệu

sổ quỹ tiền mặt, tồn kho, doanh thu, tạm ứng, trả trước,...với số liệu trên phần mềm Misa.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: từ 26 -38

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán trên phần mềm Misa

Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Giao tiếp tốt, sử dụng phần mềm kế toán

Tại Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10- 15 triệu tùy năng lực

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước

Chế độ nghỉ phép năm và các ngày lễ ,Tết

Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm, thưởng phúc lợi

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin