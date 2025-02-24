Tuyển Kế toán thuế Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 22 Chung Thị Minh, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Từ 8 Triệu
sổ quỹ tiền mặt, tồn kho, doanh thu, tạm ứng, trả trước,...với số liệu trên phần mềm Misa.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: từ 26 -38
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán trên phần mềm Misa
Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Giao tiếp tốt, sử dụng phần mềm kế toán
Tại Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 10- 15 triệu tùy năng lực
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước
Chế độ nghỉ phép năm và các ngày lễ ,Tết
Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm, thưởng phúc lợi
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
