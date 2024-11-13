Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Sunvi làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Sunvi làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Sunvi
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty TNHH Sunvi

Kế toán tổng hợp

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: Công ty TNHH Sunvi, Km số 5 đường 10, xã Thành Lợi, Vụ Bản

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập chứng từ kế toán ban đầu (phiếu nhập, phiếu xuất ) dựa vào chứng từ gốc hợp lệ.
- Nhập liệu vào hệ thống và xử lý số liệu nhập xuất.
- Xuất hóa đơn GTGT
- Theo dõi tình hình hàng hóa theo định mức và những quy định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.
- Báo cáo tình hình sử dụng và tồn kho hàng hóa phục vụ cho công tác kiểm kê và quyết toán tài chính.
- Theo dõi công nợ và nhắc nhở thanh toán công nợ đúng hạn
- Lập chứng từ thanh toán trên cơ sở kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ gốc và các chứng từ khác theo qui định (bao gồm các loại thanh toán - tiền mặt)
- Nhập liệu vào hệ thống, xử lý, theo dõi, quản lý và báo cáo mọi phát sinh, biến động, hiện hữu của vốn bằng tiền trong phạm vi được giao theo chế độ báo cáo hiện hành hoặc theo yêu cầu của BTGĐ.
- Quản lý việc đề nghị thanh toán, tạm ứng và thanh toán tạm ứng theo từng đối tượng.
- Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
- Một số các yêu cầu khác từ quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã từng làm kế toán tổng hợp
- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm kế toán tổng hợp
- Sẵn sàng học hỏi, không ngại khó. Cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao
- Thông thạo tin học văn phòng word, excel và một số phần mềm kế toán...;
- Giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Sunvi Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng cạnh tranh (tùy thuộc kinh nghiệm)
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT sau thời gian thử việc
- Được hưởng các chế độ lễ, tết theo quy định của công ty
- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và năng động
- Cơ hội thăng tiến mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sunvi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: km5, đường 10, Thành Lợi, Vụ Bản , Nam Định

