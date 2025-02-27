Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BONNE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - foresa 6E, Xuân Phương, Nam Từ Liêm Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Nhập + kiểm soát tồn kho sản phẩm trên phần mềm Nhanh. Vn

Kiểm tra các đồng bộ tồn kho và sửa định kì hàng tuần, tháng mỗi khi vận đơn kiểm kho xong, đảm bảo tồn kho trên các sàn, phần mềm sát với thực tế.

Tổng hợp dữ liệu + sao kê ngân hàng, dữ liệu từ các sàn sàn lọc theo form có sẵn để làm bảng kết quả kinh doanh, quỹ, theo dõi dòng tiền...

Check công từ máy chấm công hàng tháng.

Đối soát các khoản từ sàn, dvvc. Kiểm tra lại tiền thực tế lưu động và tiền trên sổ kế toán nội bộ hàng tháng.

Hỗ trợ báo cáo thuế hộ kinh doanh và công ty (Phối hợp cùng kế toán thuế), phụ trách tính BHXH và làm báo cáo khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRUNG THỰC, CẨN THẬN, CÓ TRÁCH NHIỆM với công việc được giao.

Tác phong làm việc nhanh nhẹn.

Có kinh nghiệm về kế toán nội bộ tổng hợp trên 1 năm, có kinh nghiệm trong nghành thương mại điện tử là một lợi thế.

Có chuyên môn về nghiệp vụ kế toán và tin học văn phòng tuổi từ 23-30 (1995-2002)

Có khả năng thích ứng và thay đổi tốt trong môi trường kinh doanh thương mại điện tử.

Có khả năng phân tích dữ liệu đưa ra đề xuất tối ưu tài chính là một lợi thế.

LÀM VIỆC TẠI KĐT FORESA, XUÂN PHƯƠNG, NAM TỪ LIÊM, HN

Tại CÔNG TY TNHH BONNE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ T2 đến hết T7. Mỗi tháng 1 phép tháng

Lương cứng + thưởng + phụ cấp + hoàn thành công việc (tổng lương 11-13tr) Thử việc nhận tổng lương 10tr

Đóng BHXH ngay sau khi hết thử việc. Thử việc 1-2 tháng tùy khả năng năm bắt công việc.

Được training và update kiến thức tài chính về lĩnh vực thương mại điện tử cũng như sản phẩm công nghệ, gia dụng mới nhất.

Làm việc trong môi trường thoải mái, năng động.

Thưởng tết, lương tháng 13, du lịch hè, cắm trại, hoạt động hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BONNE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.