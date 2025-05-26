Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PHÚC THUẬN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PHÚC THUẬN
Ngày đăng tuyển: 26/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PHÚC THUẬN

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PHÚC THUẬN

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm sản xuát làng nghề tập trung Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát Hợp đồng, Hồ sơ thanh toán công nợ với Nhà cung cấp, đối tác.
- Kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ kế toán.
- Xuất hóa đơn GTGT
- Thu thập chứng từ đầu ra đầu vào bàn giao cho cty dịch vụ Thuế
- Thực hiện công tác thanh toán theo đúng theo quy định của công ty
- Theo dõi, kiểm soát, hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh
- Báo cáo công việc, xử lý công việc khác khi có yêu cầu Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ từ 24 - 36 tuổi
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên - chuyên ngành kế toán, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở cty sản xuất, biết tính giá thành sản phẩm.
- Kiên trì, cẩn thận, chu đáo, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm, kỷ luật và chủ động trong công việc.
- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu, kỹ năng làm việc nhóm...
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng, sử dụng thành thạo phần mềm Misa.
- Ưu tiên người đi làm được ngay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PHÚC THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, và các quyền lợi theo quy định của công ty
- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, du lịch cùng công ty, sinh nhật,...
- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PHÚC THUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PHÚC THUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PHÚC THUẬN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: D5-17 Cụm sản xuất làng nghề tập trung, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

