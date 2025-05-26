Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PHÚC THUẬN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm sản xuát làng nghề tập trung Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát Hợp đồng, Hồ sơ thanh toán công nợ với Nhà cung cấp, đối tác.

- Kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ kế toán.

- Xuất hóa đơn GTGT

- Thu thập chứng từ đầu ra đầu vào bàn giao cho cty dịch vụ Thuế

- Thực hiện công tác thanh toán theo đúng theo quy định của công ty

- Theo dõi, kiểm soát, hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh

- Báo cáo công việc, xử lý công việc khác khi có yêu cầu Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/ Nữ từ 24 - 36 tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên - chuyên ngành kế toán, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở cty sản xuất, biết tính giá thành sản phẩm.

- Kiên trì, cẩn thận, chu đáo, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm, kỷ luật và chủ động trong công việc.

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu, kỹ năng làm việc nhóm...

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng, sử dụng thành thạo phần mềm Misa.

- Ưu tiên người đi làm được ngay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PHÚC THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, và các quyền lợi theo quy định của công ty

- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, du lịch cùng công ty, sinh nhật,...

- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện...

