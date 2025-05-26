Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PAINTTECH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PAINTTECH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PAINTTECH VN
Ngày đăng tuyển: 26/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PAINTTECH VN

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PAINTTECH VN

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 240 Đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

• Theo dõi thu chi tiền mặt, ngân hàng hàng ngày
• Hạch toán và theo dõi chứng từ mua hàng, bán hàng
• Kiểm tra, cập nhật số liệu xuất nhập hàng hóa hàng ngày
• Theo dõi doanh thu, thẩm định tính hợp lý của chi phí
• Quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp và đối soát, thanh toán theo lịch
• Tính bảng lương hàng tháng
• Lên các báo cáo theo tuần và theo yêu cầu của cấp trên
• Lên tờ khai thuế, BCTC
Trực tiếp làm việc cơ quan thuế , BHXH khi có phát sinh

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
• Nữ sinh năm 1993 - 2000
• Tốt nghiệp Cao Đẳng Đại học chuyên ngành kế toán
• Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương
• Sử dụng thành thạo Word, Excel, PM kế toán Misa Amis
• Trung thực, chịu khó, trách nhiệm, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PAINTTECH VN Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
• Mức lương: upto 14.000.000 (Tuỳ theo năng lực và trao đổi ngay trong quá trình phỏng vấn)
• 1 năm có 12 ngày phép có lương
• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước, được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
• Thưởng thành tích cuối năm tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và đánh giá năng lực cá nhân
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PAINTTECH VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PAINTTECH VN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PAINTTECH VN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PAINTTECH VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

