Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PAINTTECH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 240 Đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Kế toán tổng hợp

• Theo dõi thu chi tiền mặt, ngân hàng hàng ngày

• Hạch toán và theo dõi chứng từ mua hàng, bán hàng

• Kiểm tra, cập nhật số liệu xuất nhập hàng hóa hàng ngày

• Theo dõi doanh thu, thẩm định tính hợp lý của chi phí

• Quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp và đối soát, thanh toán theo lịch

• Tính bảng lương hàng tháng

• Lên các báo cáo theo tuần và theo yêu cầu của cấp trên

• Lên tờ khai thuế, BCTC

Trực tiếp làm việc cơ quan thuế , BHXH khi có phát sinh

Yêu cầu:

Yêu cầu:

• Nữ sinh năm 1993 - 2000

• Tốt nghiệp Cao Đẳng Đại học chuyên ngành kế toán

• Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương

• Sử dụng thành thạo Word, Excel, PM kế toán Misa Amis

• Trung thực, chịu khó, trách nhiệm, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PAINTTECH VN Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

• Mức lương: upto 14.000.000 (Tuỳ theo năng lực và trao đổi ngay trong quá trình phỏng vấn)

• 1 năm có 12 ngày phép có lương

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước, được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

• Thưởng thành tích cuối năm tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và đánh giá năng lực cá nhân

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển

