Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MIG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 01 - 9A, KĐT Vĩnh Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Thực hiện hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, khấu hao, công nợ và thuế GTGT.

Quản lý công nợ phải thu, phải trả.

Kiểm tra xuất nhập kho, tồn kho; lập phiếu nhập/xuất hàng và hóa đơn mua bán theo quy định.

Thu thập, xử lý dữ liệu, chứng từ kế toán và lập báo cáo theo quy định (tờ khai thuế, báo cáo nội bộ, báocáo quý).

Tổng hợp, đối chiếu số liệu báo cáo, đảm bảo tính chính xác.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

Kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiếntrúc, Nội thất, Xây dựng.

Thành thạo nghiệp vụ kế toán tổng hợp, phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MIG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13 - 18 triệu (thỏa thuận theo năng lực).

Phụ cấp ăn trưa, lương tháng 13, thưởng lễ/tết, sinh nhật, du lịch, nghỉ phép theo quy định.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo pháp luật.

Đãi ngộ xứng đáng với năng lực và hiệu quả công việc.

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ 7 (08:00 - 17:30).

Làm 2 ngày Thứ 7/tháng (tuần làm - tuần nghỉ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MIG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin