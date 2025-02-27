Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương , Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Công tác tài chính:

Công tác kế toán:

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán cơ bản

Kiểm tra, Ghi sổ thanh toán hạch toán chứng từ.

Quan hệ trực tiếp với các đối tác như nhà cung cấp, khách hàng.

Theo dõi công nợ, báo cáo thu chi các dự án

Tập hợp kết chuyển chi phí, lên báo cáo tài chính theo quy định của Bộ tài chính.

Lập các báo cáo thuế theo quy định của Bộ tài chính

Tham gia quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán

Có ít nhất 2 – 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm kế toán hiện hành

Sử dụng thành thạo các phần mềm: Word, Excel,…;

Biết tiếng Anh là một lợi thế.

Đam mê, có trách nhiệm và trung thực trong việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ 08h30 – 17h30 từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần; nghỉ Thứ 7, CN;

Được đóng và hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,… theo quy định của Nhà nước;

Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm với Công ty

Mức lương:

12-14 Triệu/ Tháng. Thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn, phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

