Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
- Hà Nội: Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương , Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Công tác tài chính:
Công tác kế toán:
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán cơ bản
Kiểm tra, Ghi sổ thanh toán hạch toán chứng từ.
Quan hệ trực tiếp với các đối tác như nhà cung cấp, khách hàng.
Theo dõi công nợ, báo cáo thu chi các dự án
Tập hợp kết chuyển chi phí, lên báo cáo tài chính theo quy định của Bộ tài chính.
Lập các báo cáo thuế theo quy định của Bộ tài chính
Tham gia quyết toán thuế với cơ quan thuế.
Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của ban Lãnh đạo.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 – 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm kế toán hiện hành
Sử dụng thành thạo các phần mềm: Word, Excel,…;
Biết tiếng Anh là một lợi thế.
Đam mê, có trách nhiệm và trung thực trong việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng và hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,… theo quy định của Nhà nước;
Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm với Công ty
Mức lương:
12-14 Triệu/ Tháng. Thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn, phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.
