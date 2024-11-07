Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HỒNG PHÁT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HỒNG PHÁT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: 21 Lý Nam Đế. phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuyên môn nghiệp vụ kế toán thuế (loại hình sản xuất , xuất khẩu)
Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán, hoàn thành trách nhiệm công việc
Thực hiện hoạt động quyết toán
Lập báo cáo tài chính
Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho tổ chức
Một số công việc cụ thể khác sẽ trao dổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: bằng Cao Đẳng/ đại học
Kinh nghiệm: 5 năm trở lên
Kỹ năng: kỹ năng kế toán, kỷ năng giao tiếp, tư duy phản biện, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tổ chức, kỷ năng quản lý thới gian, kỹ năng cẩn thận, tỉ mỉ cao
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HỒNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia Bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Một năm có 12 ngày phép năm
Có chế độ thưởng theo quy chế của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HỒNG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
