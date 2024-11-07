Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HỒNG PHÁT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 21 Lý Nam Đế. phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuyên môn nghiệp vụ kế toán thuế (loại hình sản xuất , xuất khẩu)

Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán, hoàn thành trách nhiệm công việc

Thực hiện hoạt động quyết toán

Lập báo cáo tài chính

Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho tổ chức

Một số công việc cụ thể khác sẽ trao dổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: bằng Cao Đẳng/ đại học

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Kỹ năng: kỹ năng kế toán, kỷ năng giao tiếp, tư duy phản biện, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tổ chức, kỷ năng quản lý thới gian, kỹ năng cẩn thận, tỉ mỉ cao

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HỒNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia Bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Một năm có 12 ngày phép năm

Có chế độ thưởng theo quy chế của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HỒNG PHÁT

