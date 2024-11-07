Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HỒNG PHÁT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HỒNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Kế toán tổng hợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 21 Lý Nam Đế. phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuyên môn nghiệp vụ kế toán thuế (loại hình sản xuất , xuất khẩu)
Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán, hoàn thành trách nhiệm công việc
Thực hiện hoạt động quyết toán
Lập báo cáo tài chính
Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho tổ chức
Một số công việc cụ thể khác sẽ trao dổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: bằng Cao Đẳng/ đại học
Kinh nghiệm: 5 năm trở lên
Kỹ năng: kỹ năng kế toán, kỷ năng giao tiếp, tư duy phản biện, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tổ chức, kỷ năng quản lý thới gian, kỹ năng cẩn thận, tỉ mỉ cao

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HỒNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia Bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Một năm có 12 ngày phép năm
Có chế độ thưởng theo quy chế của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HỒNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 21 Lý Nam Đế, Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hoà

