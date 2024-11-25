Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN FARMTECH VIETNAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FARMTECH VIETNAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: 06B Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Xuất hóa đơn, theo dõi hóa đơn chứng từ, lưu trữ hồ sơ Kế toán của công ty
Theo dõi thu chi, phát sinh doanh số của công ty
Hạch toán trên phần mềm Kế toán (Smart Pro)
Kiểm tra tính hợp lệ chứng từ theo quy định của Bộ tài chính và công ty.
Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chuẩn mực kế toán và hướng dẫn xử lý việc hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
Kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ
Và Các công việc theo yêu cầu của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán.
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí Kế toán
Thành thạo Word, Excel, các phần mềm Kế toán (smart Pro)
Chịu khó học hỏi, tìm tòi, nhanh nhẹn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FARMTECH VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, chủ động.
Được hưởng mức lương theo thỏa thuận.
Được nghỉ phép hàng năm theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FARMTECH VIETNAM
