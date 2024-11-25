Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN FARMTECH VIETNAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 06B Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Xuất hóa đơn, theo dõi hóa đơn chứng từ, lưu trữ hồ sơ Kế toán của công ty

Theo dõi thu chi, phát sinh doanh số của công ty

Hạch toán trên phần mềm Kế toán (Smart Pro)

Kiểm tra tính hợp lệ chứng từ theo quy định của Bộ tài chính và công ty.

Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chuẩn mực kế toán và hướng dẫn xử lý việc hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ

Và Các công việc theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán.

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí Kế toán

Thành thạo Word, Excel, các phần mềm Kế toán (smart Pro)

Chịu khó học hỏi, tìm tòi, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FARMTECH VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chủ động.

Được hưởng mức lương theo thỏa thuận.

Được nghỉ phép hàng năm theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FARMTECH VIETNAM

