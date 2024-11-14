Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Eco Voyage làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Eco Voyage
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa:
- 62 Trần Phú
- Nha Trang, Huyện An Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
- Nhập bill và theo dõi doanh thu hàng ngày
- Theo dõi công nợ của sale
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức cơ bản về kế toán.
- Chăm chỉ, trung thực, và có trách nhiệm trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán doanh thu.
Tại Công Ty TNHH Eco Voyage Thì Được Hưởng Những Gì
