Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Eco Voyage làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - 62 Trần Phú - Nha Trang, Huyện An Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Nhập bill và theo dõi doanh thu hàng ngày

- Theo dõi công nợ của sale

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức cơ bản về kế toán.

- Chăm chỉ, trung thực, và có trách nhiệm trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán doanh thu.

Tại Công Ty TNHH Eco Voyage Thì Được Hưởng Những Gì

