Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU LONG BÌNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU LONG BÌNH
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU LONG BÌNH

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KHU DỊCH VỤ TÂN CẢNG LONG BÌNH, KP7, PHƯỜNG LONG BÌNH, TP BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Thực hiện kế toán tổng hợp, theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận.
Lưu trữ và quản lý chứng từ kế toán theo quy định.
Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Làm việc với các phần mềm kế toán chuyên dụng (nếu có).
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin kế toán.
Theo dõi và quản lý các khoản phải thu, phải trả.
Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán lên toán
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.
Thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến như Misa, Fast Accounting, hoặc các phần mềm kế toán khác.
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc các công ty sản xuất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU LONG BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU LONG BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU LONG BÌNH

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu DV ICD Tân cảng, KP7, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

