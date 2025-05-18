Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÊ QUÝ ĐÔN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 537, Quốc lộ 51, Khu phố 3, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Tổng hợp và kiểm soát số liệu kế toán.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ.

Đối chiếu công nợ, kiểm tra tồn kho, dòng tiền.

Hỗ trợ quản lý sổ sách kế toán đúng quy định.

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi từ 26-40

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Am hiểu các quy định về kế toán, tài chính, luật thuế.

Thành thạo [phần mềm kế toán đang sử dụng, ví dụ: MISA, SAP].

Tổ chức, sắp xếp & xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được giao

Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÊ QUÝ ĐÔN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc.

Các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Du lịch hàng năm

