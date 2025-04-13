Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Hưng Ngọc Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Hưng Ngọc Phát
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công Ty TNHH Hưng Ngọc Phát

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Hưng Ngọc Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 15 Đồng Khởi, P. Tân Mai, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai., Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến công nợ, logistics, nông nghiệp và tài chính.
Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán.
Lập báo cáo kế toán định kỳ và đột xuất.
Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán.
Tham gia vào quá trình kiểm tra, rà soát các chứng từ kế toán.
Phân tích số liệu kế toán và đưa ra các đề xuất cải thiện.
Làm việc với các phần mềm kế toán chuyên nghiệp.
Tuân thủ các quy định, chính sách kế toán của công ty và pháp luật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán.
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản.
Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Fast Accounting hoặc các phần mềm kế toán khác.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics, nông nghiệp hoặc tài chính.

Tại Công Ty TNHH Hưng Ngọc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hưng Ngọc Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hưng Ngọc Phát

Công Ty TNHH Hưng Ngọc Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 15 Đồng Khởi, P. Tân Tiến, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

