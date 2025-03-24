Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 179, Tỉnh lộ 767, Tổ 1A, Kp.7, TT.Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai., Huyện Vĩnh Cửu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Tiến hành thu thập và xử lý chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày tại công ty như đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng... kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán, trình ký

Nhập dữ liệu kế toán vào sổ sách liên quan như kế toán tiền mặt, kế toán công nợ phải trả, kế toán kho, thực hiện các bút toán kế toán tổng hợp liên quan, đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán chi tiết chi tiết và tổng hợp

Quản lý TSCĐ (máy móc, thiết bị…) và công cụ dụng cụ: theo dõi đánh mã, kiểm kê định kỳ và báo cáo tình hình tài sản công cụ dụng cụ

Hỗ trợ KTT lập báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị theo quy định và yêu cầu quản trị

Làm việc với Kiểm toán, ngân hàng và các bên liên quan

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán

Kiến thức về nghiệp vụ kế toán, chế độ chế toán, hiểu rõ hệ thống tài khoản kế toán

Chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải trình chính xác cao và lập báo cáo

Sử dụng phần mềm Misa và excel, tin học văn phòng thành thạo

Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 15.000.000 (Thỏa thuận)

Có xe đưa rước từ Biên Hòa đến Công ty

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường

Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH

Địa điểm làm việc

Số 179, Tỉnh lộ 767, Tổ 1A, Kp.7, TT.Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Thời gian làm việc

Thứ 2 Thứ 7 (từ 08:00 đến 18:00); nghỉ trưa từ 12:00 14:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

