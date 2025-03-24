Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại JobsGO Recruit
- Đồng Nai: Số 179, Tỉnh lộ 767, Tổ 1A, Kp.7, TT.Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai., Huyện Vĩnh Cửu
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tiến hành thu thập và xử lý chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày tại công ty như đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng... kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán, trình ký
Nhập dữ liệu kế toán vào sổ sách liên quan như kế toán tiền mặt, kế toán công nợ phải trả, kế toán kho, thực hiện các bút toán kế toán tổng hợp liên quan, đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán chi tiết chi tiết và tổng hợp
Quản lý TSCĐ (máy móc, thiết bị…) và công cụ dụng cụ: theo dõi đánh mã, kiểm kê định kỳ và báo cáo tình hình tài sản công cụ dụng cụ
Hỗ trợ KTT lập báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị theo quy định và yêu cầu quản trị
Làm việc với Kiểm toán, ngân hàng và các bên liên quan
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức về nghiệp vụ kế toán, chế độ chế toán, hiểu rõ hệ thống tài khoản kế toán
Chịu được áp lực công việc.
Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải trình chính xác cao và lập báo cáo
Sử dụng phần mềm Misa và excel, tin học văn phòng thành thạo
Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Có xe đưa rước từ Biên Hòa đến Công ty
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường
Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH
Địa điểm làm việc
Văn phòng công ty Đồng Nai: Số 179, Tỉnh lộ 767, Tổ 1A, Kp.7, TT.Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
Thời gian làm việc
Thứ 2 Thứ 7 (từ 08:00 đến 18:00); nghỉ trưa từ 12:00 14:00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
