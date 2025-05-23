Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN DXL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 408 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

• Thực hiện và kiểm tra các chứng từ kế toán, chứng từ thu - chi /chuyển khoản

• Theo dõi công nợ, thanh toán, tính lương nhân viên full-time và lương Cộng Tác Viên

• Thực hiện kê khai VAT, TNCN, TNDN định kỳ;

• Kiểm tra, tập hợp chứng từ, hạch toán, theo dõi, lập Báo cáo Tài chính.

• Trực tiếp làm việc với Kiểm toán độc lập, cung cấp và giải trình số liệu.

• Tham gia quyết toán thuế, giải trình số liệu và làm việc với cơ quan thuế.

• Tổ chức quản lý chứng từ, sổ sách, hóa đơn, các loại hợp đồng có liên quan đến tài

chính, kế toán.

• Đóng góp ý kiến xây dựng, điều chỉnh và tổ chức vận hành hệ thống kế toán của

Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý, kiểm tra, kiểm soát tài sản – Tài chính và

đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Phối hợp các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học Chuyên ngành Kế toán Tài chính, Kế toán doanh

nghiệp, Kiểm toán.

• Kinh nghiệp từ 2 năm tại vị trí Kế toán tổng hợp.

• Có kiến thức/ kỹ năng, am hiểu về kế toán, chuẩn mực kế toán. Thường xuyên cập

nhật các thông tư, nghị định, luật liên quan đến tổ chức tài chính kế toán, thuế…

• Khả năng giao tiếp tốt, tự tin và hòa đồng với đồng nghiệp.

• Khả năng làm việc trong môi trường năng động, linh hoạt.

• Trung thực, cầu tiến, trách nhiệm.

• Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt

Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN DXL Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2- Thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN DXL

