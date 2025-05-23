Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN DXL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN DXL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN DXL
Ngày đăng tuyển: 23/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/06/2025
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN DXL

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN DXL

Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 408 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

• Thực hiện và kiểm tra các chứng từ kế toán, chứng từ thu - chi /chuyển khoản
• Theo dõi công nợ, thanh toán, tính lương nhân viên full-time và lương Cộng Tác Viên
• Thực hiện kê khai VAT, TNCN, TNDN định kỳ;
• Kiểm tra, tập hợp chứng từ, hạch toán, theo dõi, lập Báo cáo Tài chính.
• Trực tiếp làm việc với Kiểm toán độc lập, cung cấp và giải trình số liệu.
• Tham gia quyết toán thuế, giải trình số liệu và làm việc với cơ quan thuế.
• Tổ chức quản lý chứng từ, sổ sách, hóa đơn, các loại hợp đồng có liên quan đến tài
chính, kế toán.
• Đóng góp ý kiến xây dựng, điều chỉnh và tổ chức vận hành hệ thống kế toán của
Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý, kiểm tra, kiểm soát tài sản – Tài chính và
đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
• Phối hợp các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học Chuyên ngành Kế toán Tài chính, Kế toán doanh
nghiệp, Kiểm toán.
• Kinh nghiệp từ 2 năm tại vị trí Kế toán tổng hợp.
• Có kiến thức/ kỹ năng, am hiểu về kế toán, chuẩn mực kế toán. Thường xuyên cập
nhật các thông tư, nghị định, luật liên quan đến tổ chức tài chính kế toán, thuế…
• Khả năng giao tiếp tốt, tự tin và hòa đồng với đồng nghiệp.
• Khả năng làm việc trong môi trường năng động, linh hoạt.
• Trung thực, cầu tiến, trách nhiệm.
• Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt

Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN DXL Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2- Thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN DXL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN DXL

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN DXL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 408 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

