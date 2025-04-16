Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Kiểm soát và tổng hợp số liệu kế toán: Thu thập, phân tích, đối chiếu và tổng hợp dữ liệu kế toán hàng tháng, hàng quý, và hàng năm.

Lập báo cáo tài chính: Thực hiện các báo cáo tài chính theo quy định và yêu cầu của Ban lãnh đạo, bao gồm báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng tháng, và báo cáo quyết toán.

Quản lý hồ sơ kế toán và sổ sách: Đảm bảo chính xác, minh bạch và đầy đủ hồ sơ kế toán, sổ sách, chứng từ liên quan.

Phối hợp với các bộ phận: Hỗ trợ các phòng ban khác trong công ty để cung cấp và giải thích số liệu tài chính khi cần.

Theo dõi và quản lý công nợ: Kiểm soát, theo dõi công nợ phải thu, phải trả và đảm bảo các khoản thanh toán đúng hạn.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các ứng dụng MS Office, đặc biệt là Excel.

Khả năng phân tích, tổng hợp và lập báo cáo tài chính.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội