Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Long An: Ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Đức Huệ, Huyện Đức Huệ

Kế toán tổng hợp

Hỗ trợ Kế Toán Trưởng trong việc quản lý, điều hành hoạt động của phòng kế toán.

Kiểm soát, kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật và quy chế tài chính.

Thực hiện công tác lập, kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN...), báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu.

Quản lý dòng tiền, theo dõi công nợ, kiểm tra các khoản thanh toán, thu chi, đảm bảo cân đối tài chính.

Kiểm tra, đối chiếu, giám sát chi phí hoạt động, đề xuất các biện pháp tối ưu hóa chi phí.

Tham gia phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo các hoạt động tài chính - kế toán diễn ra suôn sẻ.

Hỗ trợ công tác quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các cơ quan quản lý liên quan.

Hướng dẫn, đào tạo nhân viên kế toán về nghiệp vụ chuyên môn, quy trình làm việc và các quy định tài chính.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Kế Toán Trưởng toán và Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Am hiểu các quy định về kế toán, thuế, tài chính.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST...) và tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint...).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ suất ăn trưa và chỗ ở ký túc xá cho nhân viên.

Đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN,…

Chính sách phúc lợi hấp dẫn: thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỷ,… và tham gia công đoàn.

Thưởng lương tháng 13, 14 tùy theo kết quả kinh doanh.

Teambuiding hằng năm, cơ hội làm việc và thăng tiến rõ ràng tại Tập Đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN

