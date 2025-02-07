Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VNC làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Nghi Sơn, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Thu thập, hạch toán, xử lý, lưu trữ chứng từ phát sinh theo ngày, tháng, quý, năm.

- Theo dõi công nợ Nhà cung cấp, khách hàng...

- Theo dõi, báo cáo kịp thời DT- CP Dự án theo quy định.

- Tính Lương + Theo dõi và đối chiếu công nợ BHXH với bộ phận HCNS.

- Báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, BCTC.... và các báo cáo thuế khác theo quy định.

- Cung cấp và giải trình số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng: Cơ quan thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Phòng TCKT, BĐG.

- Thực hiện các báo cáo khác theo quy định.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành: kế toán, tài chính và các chuyên ngành liên quan

- Có kinh nghiệm quyết toán thuế

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.

- Am hiểu Luật và các văn bản pháp luật liên quan chuyên ngành.

- Thành thạo các phần mềm kế toán cơ bản.

- Có khả năng tổng hợp/ báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VNC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15-18 triệu (thoả thuận khi phỏng vấn)

- Phụ cấp ăn trưa ngoài lương.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ.

- Thưởng lễ, tết, theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: Văn nghệ, thể thao, du lịch... của Công ty.

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến thứ 6: (8h - 12h, 13h30-17h30) và thứ 7 làm việc cách tuần.

