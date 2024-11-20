Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P315, Nhà B, Khách sạn Thể Thao, Làng sinh viên Hacinco, Ngụy Như Kom Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô tả Công việc

Quản lý và kiểm soát hệ thống kế toán

Theo dõi các chi phí dự án (CP trực tiếp, gián tiếp), kiểm soát định mức và phân bổ chi phí hợp lý.

Đảm bảo các bút toán kế toán phản ánh đầy đủ tình hình tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp.

Lập báo cáo tài chính và quản lý tài chính dự án

Tổng hợp, lập báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) đúng hạn.

Lập báo cáo quản trị để hỗ trợ Ban lãnh đạo ra quyết định đầu tư và điều hành.

Quản lý hợp đồng xây dựng và thanh toán

Kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng xây dựng, hợp đồng mua sắm vật tư, thầu phụ.

Kiểm soát tiến độ thanh toán theo hợp đồng, đối chiếu công nợ nhà thầu, nhà cung cấp.

Đảm bảo hồ sơ thanh toán hợp lệ (biên bản nghiệm thu, hóa đơn VAT, phiếu xuất kho,...)

Quản lý thuế và các báo cáo liên quan

Theo dõi và kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN,... theo đúng quy định pháp luật.

Hạch toán chính xác doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo từng dự án để tối ưu hóa thuế.

Cập nhật và thực thi các chính sách pháp luật liên quan đến thuế và kế toán xây dựng.

Hỗ trợ kiểm toán, thanh tra và kiểm tra nội bộ

Chuẩn bị và cung cấp hồ sơ, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thanh tra thuế.

Phối hợp cùng các phòng ban để rà soát, cải thiện quy trình kế toán.

Quản lý hồ sơ, tài liệu kế toán

Tổ chức, lưu trữ hồ sơ chứng từ dự án (bản vẽ, biên bản nghiệm thu, hợp đồng, hóa đơn,...).

Xây dựng quy trình lưu trữ tài liệu khoa học, dễ truy xuất phục vụ kiểm toán và quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ và kinh nghiệm

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc tương đương.

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành xây dựng hoặc đầu tư.

Hiểu biết sâu về hạch toán kế toán và quản lý chi phí dự án.

Kỹ năng chuyên môn

Thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, FAST, ERP,...).

Nắm vững chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quy định pháp luật liên quan.

Kỹ năng phân tích tài chính và lập báo cáo quản trị.

Kỹ năng mềm

Kỹ năng tổ chức, quản lý và làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Chịu áp lực công việc, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao.

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

