Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam
- Hà Nội: P315, Nhà B, Khách sạn Thể Thao, Làng sinh viên Hacinco, Ngụy Như Kom Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Mô tả Công việc
Quản lý và kiểm soát hệ thống kế toán
Theo dõi các chi phí dự án (CP trực tiếp, gián tiếp), kiểm soát định mức và phân bổ chi phí hợp lý.
Đảm bảo các bút toán kế toán phản ánh đầy đủ tình hình tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp.
Lập báo cáo tài chính và quản lý tài chính dự án
Tổng hợp, lập báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) đúng hạn.
Lập báo cáo quản trị để hỗ trợ Ban lãnh đạo ra quyết định đầu tư và điều hành.
Quản lý hợp đồng xây dựng và thanh toán
Kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng xây dựng, hợp đồng mua sắm vật tư, thầu phụ.
Kiểm soát tiến độ thanh toán theo hợp đồng, đối chiếu công nợ nhà thầu, nhà cung cấp.
Đảm bảo hồ sơ thanh toán hợp lệ (biên bản nghiệm thu, hóa đơn VAT, phiếu xuất kho,...)
Quản lý thuế và các báo cáo liên quan
Theo dõi và kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN,... theo đúng quy định pháp luật.
Hạch toán chính xác doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo từng dự án để tối ưu hóa thuế.
Cập nhật và thực thi các chính sách pháp luật liên quan đến thuế và kế toán xây dựng.
Hỗ trợ kiểm toán, thanh tra và kiểm tra nội bộ
Chuẩn bị và cung cấp hồ sơ, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thanh tra thuế.
Phối hợp cùng các phòng ban để rà soát, cải thiện quy trình kế toán.
Quản lý hồ sơ, tài liệu kế toán
Tổ chức, lưu trữ hồ sơ chứng từ dự án (bản vẽ, biên bản nghiệm thu, hợp đồng, hóa đơn,...).
Xây dựng quy trình lưu trữ tài liệu khoa học, dễ truy xuất phục vụ kiểm toán và quản lý.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ và kinh nghiệm
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc tương đương.
Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành xây dựng hoặc đầu tư.
Hiểu biết sâu về hạch toán kế toán và quản lý chi phí dự án.
Kỹ năng chuyên môn
Thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, FAST, ERP,...).
Nắm vững chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quy định pháp luật liên quan.
Kỹ năng phân tích tài chính và lập báo cáo quản trị.
Kỹ năng mềm
Kỹ năng tổ chức, quản lý và làm việc nhóm hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
Chịu áp lực công việc, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
