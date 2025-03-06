Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ phần Hoá mỹ phẩm Hương Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vân Hòa, Ba Vì, Huyện Ba Vì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

I. NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Theo dõi hàng hóa, nguyên vật liệu mua về, nợ công với nhà cung cấp, khách hàng, chuyên số liệu về Ban giám đốc.

Lên báo giá cho khách hàng: Tính giá thành sản xuất và giá vốn các mặt hàng trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư nhân công, khấu hao tài sản…

Báo cáo thu chi nội bộ

Báo cáo công nợ và kế hoạch thu hồi công nợ

Dự trù chi trả công nợ, dự chi

Lưu file chứng từ kế toán

Theo dõi báo cáo xuất nhập hàng

Mua hàng và liên hệ tìm kiếm nhà cung cấp mới đàm phán giá với đối tác

Cung cấp kịp thời số liệu kế toán cho các bộ phận liên quan.

II. QUẢN LÝ KHO

Lập bảng theo dõi và Báo cáo tồn kho, cập nhật liên tục số liệu

Báo cáo cập nhật tiến độ giao hàng - số lượng hàng cho khách

Lập kế hoạch mua hàng, nguyên vật liệu

Xây dựng quy trình quản lý kho, đào tạo nhân viên. Liên tục giám sát, kiểm tra thủ kho trong việc bảo quản - cấp phát vật tư – thành phẩm, lập biên bản đánh giá đạt – không đạt để làm cơ sở đánh giá nhân viên.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, CBNV về chuyên môn và chấp hành đúng nội quy của kho.

Kiểm soát, quản lý công tác nhập, xuất nguyên vật liệu hàng hóa.

Lập phiếu xuất vật tư để phục vụ sản xuất hàng ngày.

Lập phiếu xuất kho khi có lệnh xuất hàng cho khách

Các đầu việc kho khác

III. ĐẦU VIỆC KHÁC: Các đầu việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quê gốc hoặc đang sinh sống tại Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội (Hoặc các địa điểm lân cận)

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan

Có kinh Nghiệm tối thiểu 1 năm làm việc liên quan đến chuyên môn kế toán tổng hợp

Nữ giới - Mong muốn làm việc lâu dài

Các kỹ năng tin học phầm mềm kế toán thành thạo

Tại Công Ty Cổ phần Hoá mỹ phẩm Hương Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN.

- Các chế độ thai sản (lao động nữ), nghỉ phép, du lịch

- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty

- Nghỉ Lễ theo lịch nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Hoá mỹ phẩm Hương Mộc

