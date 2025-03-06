Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Tập hợp chứng từ, hạch toán, theo dõi, lập và hợp nhất báo cáo tài chính;

Trực tiếp làm việc với Ngân Hàng, hoàn thiện hồ sơ vay và cấp hạn mức tín dụng. Trực tiếp làm việc với Kiểm Toán Độc Lập, cung cấp và giải trình số liệu;

Tham gia quyết toán thuế, giải trình số liệu và làm việc với cơ quan thuế;

Tổ chức quản lý chứng từ, sổ sách, hóa đơn, các loại hợp đồng có liên quan đến tài chính, kế toán;

Kinh nghiệm kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm duyệt các chứng từ kế toán, chứng từ thu - chi - nhập - xuất...phục vụ kinh doanh tại Công ty;

Thực hiện các Yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, tài chính ....

Ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 3 năm tương đương trở lên.

Nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.

Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổng hợp thông tin, xử lý dữ liệu

Kỹ năng tin học, vi tính văn phòng, tiếng anh giao tiếp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13 - 18 triệu

Thưởng Lễ/Tết

Môi trường làm việc năng động, phát triển.

Được đào tạo chuyên môn, phát triển nghề nghiệp

Du lịch nghỉ mát hàng năm

Quà tặng sinh nhật, liên hoan

Khám sức khỏe định kỳ

Được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

