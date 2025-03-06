Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Tập hợp chứng từ, hạch toán, theo dõi, lập và hợp nhất báo cáo tài chính;
Trực tiếp làm việc với Ngân Hàng, hoàn thiện hồ sơ vay và cấp hạn mức tín dụng. Trực tiếp làm việc với Kiểm Toán Độc Lập, cung cấp và giải trình số liệu;
Tham gia quyết toán thuế, giải trình số liệu và làm việc với cơ quan thuế;
Tổ chức quản lý chứng từ, sổ sách, hóa đơn, các loại hợp đồng có liên quan đến tài chính, kế toán;
Kinh nghiệm kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm duyệt các chứng từ kế toán, chứng từ thu - chi - nhập - xuất...phục vụ kinh doanh tại Công ty;
Tổ chức quản lý chứng từ, sổ sách, hóa đơn, các loại hợp đồng có liên quan đến tài chính, kế toán.
Thực hiện các Yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, tài chính ....
Ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 3 năm tương đương trở lên.
Nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.
Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổng hợp thông tin, xử lý dữ liệu
Kỹ năng tin học, vi tính văn phòng, tiếng anh giao tiếp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13 - 18 triệu
Thưởng Lễ/Tết
Môi trường làm việc năng động, phát triển.
Được đào tạo chuyên môn, phát triển nghề nghiệp
Du lịch nghỉ mát hàng năm
Quà tặng sinh nhật, liên hoan
Khám sức khỏe định kỳ
Được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 ngõ 25/7, đường Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

