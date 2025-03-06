Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: N03, 56 Kim Quan Thượng, Phường Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thực hiện nghiệp vụ kế toán theo mảng phụ trách (thu chi, hạch toán, thống kê, báo cáo, thuế).
Kiểm tra, kiểm soát hệ thống kế toán của công ty.
Lập các loại báo cáo kế toán tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo kế toán quản trị.
Các nhiệm vụ khác được ban giám đốc phân công.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm liên quan đến công việc (Excel, Misa).
Hòa đồng, trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực trong công việc.
Siêng năng, nhiệt tình với công việc, có thể gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

Ngoài Lương còn chế độ đãi ngộ về lương, thưởng.
Trực tiếp làm các công việc liên quan, môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp.
Công việc ổn định lâu dài, ký hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.
Nghỉ phép năm và ngày Lễ Tết theo theo quy định của Luật lao động.
Các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: sinh nhật, thăm quan, du lịch,... tặng thẻ BHYT cao cấp cho CBCNV thâm niên công tác từ 5 năm trở lên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 135 TT3 Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

