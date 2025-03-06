Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N03, 56 Kim Quan Thượng, Phường Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thực hiện nghiệp vụ kế toán theo mảng phụ trách (thu chi, hạch toán, thống kê, báo cáo, thuế).

Kiểm tra, kiểm soát hệ thống kế toán của công ty.

Lập các loại báo cáo kế toán tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo kế toán quản trị.

Các nhiệm vụ khác được ban giám đốc phân công.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm liên quan đến công việc (Excel, Misa).

Hòa đồng, trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực trong công việc.

Siêng năng, nhiệt tình với công việc, có thể gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

Ngoài Lương còn chế độ đãi ngộ về lương, thưởng.

Trực tiếp làm các công việc liên quan, môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp.

Công việc ổn định lâu dài, ký hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.

Nghỉ phép năm và ngày Lễ Tết theo theo quy định của Luật lao động.

Các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: sinh nhật, thăm quan, du lịch,... tặng thẻ BHYT cao cấp cho CBCNV thâm niên công tác từ 5 năm trở lên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT

