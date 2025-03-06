Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Gia
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Gia

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đặng Vũ Hỷ, Thượng Thanh, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phụ trách các cv mảng thuế:
+ Kiểm soát, xử lý hóa đơn đầu vào, đầu ra.
+ Xử lý các cv liên quan đến NH: hồ sơ GN, hạch toán sổ phụ NH.
+ Thực hiện các cv liên quan đến BHXH
+ Thực hiện khai báo CCDC, TSCD ... và các bút toán tổng hợp theo quy định (được hướng dẫn)
+ Lên BCTC cuối kỳ, cuối năm. (được hướng dẫn)
+ Lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định
- Thực hiện một số cv NB khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
- Có 1 năm kinh nghiệm KTTH.
- Độ tuổi: từ 25- dưới 40 tuổi.
- Ưu tiên UV ở gần Công ty

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 10-13tr (có thể cao hơn tùy theo năng lực làm việc)
- Thời gian thử việc: linh hoạt theo khả năng tiếp nhận công việc (không quá 2 tháng).
- Được đóng BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc.
- Các chế độ phúc lợi & nghỉ lễ/tết theo quy định của NN và Công ty.
- Môi trường làm việc trẻ trung, hòa đồng; có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Gia

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Gia

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 136 Thanh Am, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

