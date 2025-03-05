Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: (gần Aeon mall Hà Đông) NO11

- LK50, LO11

- LK51 khu đất thương mại dịch vụ LK16, LK17, P. Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

- Hướng dẫn xử lý, kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp;
- Đối chiếu và duyệt đề nghị thanh toán
- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.
- Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.
- Kiểm tra định mức sản xuất và tính giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm.
- Kiểm tra lương và thực hiện các khoản trích theo lương.
- Cung cấp hồ sơ mở tái cấp hạn mức ngân hàng, số liệu báo cáo định kỳ cho ngân hàng.
- Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ.
- Tính và trích khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp, kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Kiểm tra tờ khai thuế theo quy định: Thuế GTGT, TNDN, TNCN, BCTC
- Lập báo cáo quản trị và các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của KTT và BGĐ
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế theo yêu cầu.
- KTTH làm cân đối dòng tiền, xây dựng Hạn mức tín dụng với các ngân hàng.
- Tham gia xây dựng, tổ chức, chuẩn hóa bộ máy kế toán: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến nghịệp vụ kế toán.
- Các công việc khác theo yêu cầu của KTT và BGĐ

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính kế toán các trường Học viện Tài chính, ĐH Thương Mai, ĐH Kinh tế Quốc dân...
- Có kinh nghiệm làm Kế Toán tổng hợp từ 5 năm trở lên và đã có KN làm KTT hoặc trưởng nhóm (Công ty quy mô 300 – 400 tỷ/năm), yêu thích và đam mê với công việc Kế toán - Tài chính
- Ưu tiên có KN làm việc cty sản xuất, tính giá thành SX, làm BC quản trị giá thành
- Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế, Bảo hiểm và thiết lập quan hệ tín dụng với ngân hàng.
- Hiểu và sử dụng thành thạo hệ thống tài khoản kế toán; nắm vững các nghiệp vụ kế toán
- Hiểu biết, nắm bắt các quy định mới nhất về hóa đơn chứng từ, các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN, Bảo hiểm
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán chuyên dụng
- Kỹ năng: lập kế hoạch, báo cáo, phân tích - tổng hợp - định lượng, kỹ năng phối hợp và tổ chức công việc.
- Cẩn thận, tỷ mỷ trong công việc, trung thực, nhiệt tình, có tính trách nhiệm cao trong công việc.
Hồ sơ:
- Đơn xin việc
- CV mô tả quá trình làm việc, kinh nghiệm.
- Sơ yếu lý lịch
- Bằng cấp, chứng chỉ liên quan
- Giấy khám sức khỏe
- CMT

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực (từ 17tr – 20tr)
- Thưởng các ngày lễ tết và thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh
- Được đào tạo nâng cao về chuyên môn.
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy chế của công ty
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định
- Được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

