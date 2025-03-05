Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: (gần Aeon mall Hà Đông) NO11 - LK50, LO11 - LK51 khu đất thương mại dịch vụ LK16, LK17, P. Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

- Hướng dẫn xử lý, kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp;

- Đối chiếu và duyệt đề nghị thanh toán

- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.

- Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.

- Kiểm tra định mức sản xuất và tính giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm.

- Kiểm tra lương và thực hiện các khoản trích theo lương.

- Cung cấp hồ sơ mở tái cấp hạn mức ngân hàng, số liệu báo cáo định kỳ cho ngân hàng.

- Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ.

- Tính và trích khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.

- Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp, kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Kiểm tra tờ khai thuế theo quy định: Thuế GTGT, TNDN, TNCN, BCTC

- Lập báo cáo quản trị và các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của KTT và BGĐ

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế theo yêu cầu.

- KTTH làm cân đối dòng tiền, xây dựng Hạn mức tín dụng với các ngân hàng.

- Tham gia xây dựng, tổ chức, chuẩn hóa bộ máy kế toán: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến nghịệp vụ kế toán.

- Các công việc khác theo yêu cầu của KTT và BGĐ

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính kế toán các trường Học viện Tài chính, ĐH Thương Mai, ĐH Kinh tế Quốc dân...

- Có kinh nghiệm làm Kế Toán tổng hợp từ 5 năm trở lên và đã có KN làm KTT hoặc trưởng nhóm (Công ty quy mô 300 – 400 tỷ/năm), yêu thích và đam mê với công việc Kế toán - Tài chính

- Ưu tiên có KN làm việc cty sản xuất, tính giá thành SX, làm BC quản trị giá thành

- Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế, Bảo hiểm và thiết lập quan hệ tín dụng với ngân hàng.

- Hiểu và sử dụng thành thạo hệ thống tài khoản kế toán; nắm vững các nghiệp vụ kế toán

- Hiểu biết, nắm bắt các quy định mới nhất về hóa đơn chứng từ, các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN, Bảo hiểm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán chuyên dụng

- Kỹ năng: lập kế hoạch, báo cáo, phân tích - tổng hợp - định lượng, kỹ năng phối hợp và tổ chức công việc.

- Cẩn thận, tỷ mỷ trong công việc, trung thực, nhiệt tình, có tính trách nhiệm cao trong công việc.

Hồ sơ:

- Đơn xin việc

- CV mô tả quá trình làm việc, kinh nghiệm.

- Sơ yếu lý lịch

- Bằng cấp, chứng chỉ liên quan

- Giấy khám sức khỏe

- CMT

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực (từ 17tr – 20tr)

- Thưởng các ngày lễ tết và thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh

- Được đào tạo nâng cao về chuyên môn.

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy chế của công ty

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định

- Được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến

