Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…

• Các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)

• Hạch toán các khoản phân bổ chi phí,các khoản trích khấu hao TSCĐ

• Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế

• Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ…)

• Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị…)

• Các công việc khác thì chỉ đạo của Kế toán trưởng - Giám đốc tài chính

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành Kế toán hoặc các ngành có liên quan

Có kinh nghiệm làm việc ở những vị trí tương đương

Có khả năng tổ chức và sắp xếp công việc

Thành thạo Tin học văn phòng, các phần mềm kế toán

Tính cẩn thận và chú ý đến chi tiết.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và Thưởng hấp dẫn

Chỗ gửi xe miễn phí, phụ cấp ăn trưa

Địa điểm làm việc trung tâm

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

